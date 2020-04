Essonne : une cagnotte leetchi pour l’hôpital d’Etampes-Dourdan

Afin de faciliter les dons au Centre hospitalier Sud-Essonne (CHSE), une cagnotte en ligne sur la plateforme Leetchi a été créée il y a quelques jours. Celle-ci permettra à tous ceux qui veulent soutenir l’hôpital de le faire simplement tout en respectant les règles du confinement.

« Depuis plusieurs semaines, toutes nos équipes sont mobilisées pour faire face au COVID-19 tout en continuant à assurer la prise en charge des autres patients. L’hopital s’est entièrement réorganisé pour faire face à la crise et nos besoins sont nombreux: équipements et matériels dédiés aux secteurs COVID, consommables… Tout don sera précieux et intégralement affecté pour la meilleure prise en charge possible de nos patients », explique le CHSE.

Les personnes désirant apporter leur soutien à l’hôpital sont nombreuses, mais n’ont pas forcément la possibilité de le faire. Cette cagnotte en ligne sur la plateforme Leetchi permettra donc de simplifier cela.

Chacun peut participer du montant qu’il souhaite. Tous les paiements sont sécurisés et le montant des dons sera intégralement reversé au CHSE moyennant une commission de 4% pour Leetchi. Afin de rassurer les donateurs, l’hôpital établira un rapport détaillé, communicable à tous les donateurs, de l’emploi des dons.

Enfin, les dons donneront droit à une déduction fiscale pour les particuliers, au titre de l’impôt sur le revenu (IRPP), votre don est déductible à hauteur de 66% dans la limite du revenu imposable (article 200 du CGI), et pour les entreprises, le don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60% du montant des versements dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire (article 238bis du CGI). Pour bénéficier d’une réduction d’impôt et demander votre attestation de don une fois le versement sur cette cagnotte effectué, merci d’écrire à: [email protected]

La cagnotte est disponible ici https://www.leetchi.com/fr/c/ld2Yaan5