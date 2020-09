Essonne : une commune s’équipe de masques biodégradables

Nous aussi, nous voyons trop de clichés comme celui-ci. Pourtant, il est simple d’éviter cette pollution. 3 étapes :

➡ Placer son masque dans un sac poubelle dédié

➡ Lorsqu'il est rempli, ce sac est fermé et conservé 24h

➡ Ensuite, le jeter dans le sac pour ordures ménagères pic.twitter.com/4LQujaHsiE

— Ministère de l’Écologie (@Ecologie_Gouv) May 18, 2020

Un euro le masque

« Géochanvre est né de la volonté de son dirigeant, Frédéric Roure, agronome, ingénieur écologue, d’apporter une alternative écologique, éthique et économique aux produits plastiques et en fibres importées dans le domaines des géotextiles et des textiles« , peut-on lire sur le site Internet de la société. Basée en Bourgogne, l’entreprise fabrique des produits valorisant les fibres végétales cultivées localement, comme le Chanvre ou le Lin. Vendus en kit ou prêt à l’emploi, il faut compter environ un euro par masque. « Si les Montelupins sont intéressés, on pourra en commander pour eux. » Ces masques n’étant pas vendus en supermarché.