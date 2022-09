Essonne : une course de caisses à savon dimanche à Arrancourt

Le Comité des fêtes d’Abbéville-la-Rivière et Arrancourt organise la première édition d’une course de caisse à savons ce dimanche 11 septembre.

Ce dimanche, il y aura le Grand Prix de Formule 1 à Monza, et la course de caisse à savons à Arrancourt. Avec 845m de longueur et un bon dénivelé, la course de caisse à savons qui aura lieu ce week-end s’annonce d’ores et déjà passionnante. Et avec la présence de 36 équipages, la course est d’ores et déjà un succès.

Une bonne nouvelle pour les organisateurs qui travaillent sur ce projet sans relâche depuis plusieurs mois maintenant. «Nous sommes très contents, nous avons beaucoup d’inscrits et nous allons pouvoir proposer un beau spectacle », confiait Gilbert Jambu, du Comité, le jeudi 1er septembre dernier