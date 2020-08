Essonne : une course virtuelle contre la maladie d’Alzheimer

Ce dimanche 30 août, devait avoir lieu sur l’Ile de loisirs d’Etampes la course « Le temps qui court », organisé par le Rotary club d’Etampes au profit de l’association France Alzheimer qui est engagée contre cette maladie et ses conséquences.

Au regard de la situation sanitaire actuelle, les bénévoles ont décidé par souci de sécurité de ne pas organiser la course. Ils souhaitaient cependant ne pas annuler purement et simplement leur action. La course devient donc virtuelle et aura bien lieu !

Contre 6 euros pour les adultes et 1 euros pour les moins de 16 ans, un dossard virtuel sera attribué et chacun pourra courir ou marcher, sur la distance de son choix, et sur le lieu de son choix.