Essonne : une exposition sur la nature au café associatif du Ptit Cerny

Le P’tit Cerny accueille pour un mois les œuvres de deux femmes du

Sud de l’Essonne passionnées par la nature.

Par les temps qui courent, se ressourcer dans un lieu culturel est fortement recommandé. A Cerny, le café associatif expose en septembre des œuvres avec des papillons, des fleurs, des ânes… Deux artistes du sud de l’Essonne partagent leur passion pour la faune et la flore. C’est l’artiste-peintre Catherine Thuillier qui a poussé la photographe amatrice Soulane à faire des expositions comme celle-ci. « L’instant saisi sur chaque image est frappant, souligne Marie-Lys Hagenmüller, proche de Soulane. On sent qu’elles aiment la nature. »

Le vendredi 4 septembre, le café associatif a organisé un vernissage chaleureux pour les deux artistes présentes. Quatre tableaux ont été réalisés à deux : d’un côté une aquarelle et de l’autre une photographie. Chaque œuvre est à vendre et une partie des bénéfices sera versée au café associatif.