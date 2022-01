Essonne : une fromagerie ouvre ses portes à Saclas

Le nouveau commerce accueille les gourmets depuis le mardi 21 décembre.

Dans sa boutique flambant neuve, baptisée Ma Fermière, Marlène a le sourire. Elle propose désormais aux Saclasiens et aux habitants du territoire un vaste choix de produits de fromagerie, crèmerie et épicerie fine. Cette commerçante avait décidé de se reconvertir dans ce métier et cherchait depuis un certain temps un local où s’installer.

« J’ai vu sur les réseaux sociaux que la ville cherchait de nouveaux porteurs de projets pour ouvrir des commerces. J’ai postulé et j’ai eu un rendez-vous avec monsieur le maire où j’ai pu présenter mon projet. Je suis ravie d’avoir été choisie et du soutien que j’ai reçu de la mairie de Saclas », confie-t-elle…