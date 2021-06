Essonne : une nouvelle boutique Orange à Evry-Courcouronnes

Le 1er opérateur Internet et mobile de France est de retour dans la préfecture de l’Essonne. Une nouvelle boutique Orange a ouvert ses portes, le vendredi 18 juin dernier, dans le centre commercial Evry 2.

Dans la boutique, les clients retrouveront tous les produits et les services des stores Orange :

Les espaces bien-être, en déplacement, fun, et maison voient Orange décliner dans la boutique l’ensemble des services qu’il propose avec des conseils individualisés proposés par ses équipes, la découverte des nouveaux usages numériques grâce à la fibre optique ou encore le déploiement de la domotique pour rendre sa maison intelligente.

Pour les professionnels, cette boutique offre un accueil dédiés avec des conseillers spécialisés en capacité de répondre à toutes les demandes.

Parmi les services proposés, on retrouve également la borne test Livebox et décodeur TV sans rendez-vous, le retrait de carte Sim sur borne sans rendez-vous et enfin des conseillers Orange Bank y sont disponibles sur rendez-vous.