Essonne : une nouvelle course verte à Boissy-sous-Saint-Yon

La première édition de la course le Tacot et la Renarde aura lieu ce samedi 17 septembre.

Cette nouvelle course, inscrite au challenge des courses natures de l’Essonne (Cat b), est le fruit de la rencontre entre la municipalité qui souhaitait voir un événement sport-nature avoir lieu sur son territoire, et Pierre-Yves Deroche, l’organisateur de la course, bien connu pour avoir créé la course du Castor Fou à Vauhallan.

Ensemble, ils ont travaillé de concert pour organiser un événement à la fois festif et sportif. «Avec le label terre de jeux 2024, nous voulions organiser un événement pour valoriser la pratique sportive », souligne Xavier Lours, maire-adjoint. En début d’après-midi, à 15h, une course pour les enfants ouvrira les festivités. Puis à 17h, ce sera le départ en commun des courses de 12 et de 23 km.