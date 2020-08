Essonne : une rentrée sous le signe du Covid-19 à Etampes

La cellule de veille Covid-19 s’est réunie jeudi 20 août à l’hôtel de ville.

Objectif de cette réunion, coordonner l’action de chacun lors de la rentrée de septembre qui se profile avec une circulation toujours active du virus Covid-19. Le premier intérêt est d’organiser une rentrée scolaire sereine pour tous les jeunes Etampois.

« J’ai demandé cette réunion il y a un mois, et elle se justifie tout à fait aujourd’hui alors que l’on voit la pandémie se développer en Ile-de-France et en Essonne. Cette réunion doit nous permettre de mieux coordonner nos actions afin d’être le plus efficace possible », a rappelé Franck Marlin en introduction.