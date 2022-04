Essonne : une soirée rock à ne pas manquer à Guibeville

L’Espace culturel Joséphine-Baker accueillera son premier concert le samedi 7 mai prochain.

Avec le nouvel espace culturel inauguré au mois de décembre dernier, la vie culturelle du village va pouvoir se développer avec plus de facilité. Ce samedi 7 mai, le groupe Mythique Rock se produira ainsi sur la scène de l’espace Joséphine-Baker, ce qui constituera le premier événement marquant de l’espace culturel. La soirée s’annonce particulièrement agréable pour les fans de rock.

« Nous sommes un groupe de reprises et nous proposons un spectacle de deux heures, avec des chansons très connues mais qu’on n’entend pas forcément souvent en live », indique Denis Desmarquets, fondateur du groupe et guitariste, connu pour donner des cours à Marolles-en-Hurepoix.

Avec Nicolas à la basse, Arthur au clavier, Benjamin à la batterie, Camille au chant féminin et Jess au chant masculin, le groupe, dont chaque membre arrive avec une vaste expérience, va faire vibrer le public. De “The show must go on” de Queen, en passant par des classiques de Led Zeppelin ou Foreigner, en passant par Aerosmith ou The Who, le public ne sera pas déçu.

« Ce sont des morceaux qui demandent de la technicité vocale et instrumentale », souligne le guitariste. Evidemment, la touche du groupe est très présente car le travail mené par ses membres dure depuis plusieurs mois. Le projet a pris forme en décembre 2021 et aujourd’hui le spectacle est bien rôdé. « La touche du groupe est très présente. Nous avons beaucoup de duos et je me suis beaucoup inspiré de ce qui se fait en Angleterre ou aux Etats-Unis », souligne Denis Desmarquets.

Bref, un vrai spectacle ambitieux qui dépasse de loin la variété à la française. S’il faut conserver la surprise de la set-list du 7 mai au public, Denis Desmarquets confirme que cela va commencer fort. « Nous avons beaucoup travaillé le choix des morceaux et leur enchaînement, afin que ce soit homogène. Le concert commencera avec 4 morceaux percutants », annonce-t-il.

S’il s’agit du premier concert à l’espace culturel, ce sera également le premier pour Mythique Rock. « La salle de Guibeville, je la trouve géniale. Ce n’est pas une modeste salle, mais une très belle salle. Je suis très fier de pouvoir jouer avec Mythique Rock dans cette salle, et très heureux d’avoir une belle salle de spectacle près de chez nous », conclut Denis Desmarquets.

