Essonne : une victoire au Parc des Princes pour les joueuses de Boissy-sous-Saint-Yon

Les jeunes footballeuses du club du FC Boissy-sousSaint-Yon ont participé à l’Orange Football Challenge à l’occasion du match PSG-Monaco au Parc des Princes ce dimanche 28 août.

Devant 45000 personnes, les jeunes footballeuses U15 du FC Boissy-sous-Saint-Yon ont disputé l’Orange Football Challenge contre les jeunes de l’Association Sportive Amicale Monterelais (77) à la mitemps du match de Ligue 1 ce dimanche 28 août au Parc des Princes. Les jeunes filles étaient éberluées de fouler la plus belle pelouse de Ligue 1 et d’être encouragées pendant le challenge par 45 000 spectateurs tout acquis à leur cause.

« On est impressionné et beaucoup stressé », confiaient les jeunes filles à Philippe Wolak, d’Orange, au moment d’entrer sur le terrain. Leur souvenir n’en sera rendu que plus beau que par la victoire qu’elles ont remportée par 5 buts à 3. Les jeunes footballeuses ont pu assister à la rencontre et voir évoluer toutes les stars du PSG.