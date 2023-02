Essonne : venez voir jouer le Variétés Club de France à Breux-Jouy ce samedi

Pour les 20 ans du Football club des 3 Vallées, le club reçoit le Variétés Club de France au stade de Breux-Jouy ce samedi 4 février.

Ce sont les vétérans de plus de 45 ans du club qui vont chausser les crampons samedi pour affronter les joueurs du Variétés Club de France. Il s’agira, selon la formule consacrée, de se faire plaisir sur le terrain, et surtout de jouer pour une bonne cause.

« La solidarité est une valeur bien ancrée au sein du FC 3 Vallées. Chaque année nous organisons un tournoi vétéran dont nous reversons les bénéfices au Téléthon. A l’occasion de cet événement nous avons décidé d’apporter notre soutien à l’IME Coudrier de Saint-Germain-lès-Arpajon », explique Brigitte Delomme, secrétaire du FC 3 Vallées. Une structure que le club connaît grâce à un de ses joueurs et ancien dirigeant dont le fils y est suivi depuis plusieurs années. « Nous savons, par son intermédiaire, que l’IME a besoin de soutien ».