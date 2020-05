Essonne : vente de fleurs à Breuillet et Saint-Chéron

Depuis le début de la crise sanitaire, l’ESAT d’Egly dont n’est pas parvenu à écouler l’ensemble de sa production de plantes, de fleurs et d’arbustes fruitiers que produisent une dizaine de personnes handicapées travaillant sur le site.

Afin de les soutenir dans cette période difficile, l’association de prévention AAPISE – Le Phare a décidé d’organiser une vente de fleurs sur les marchés avec le travail bénévoles de jeunes collégiens qui n’ont pas pu retourner en classe.

Ainsi, Jason, Naïm et Enzo étaient présents ce jeudi 28 mai sur le marché de Breuillet pour vendre une partie de la production de l’ESAT. « Pouvoir aider des gens c’est important. Quand on nous a expliqué l’action on s’est dit que l’on pouvait faire une bonne action », confient-ils.

« Leur participation se fait évidemment avec l’accord de leurs parents, mais les trois garçons nous avaient tout de suite dit oui. La période est compliquée pour eux, après leur travail scolaire, ils ne peuvent pas aller dans les parc ou profiter des City Stade qui sont fermés », explique Olivier Grason de l’équipe éducative de l’association.

L’expérience de la vente est réduite pour les trois garçons. « On a déjà fait des brocantes », soulignent-ils. Plein d’enthousiasme, ils vont au devant des personnes en visite sur le marché et les ventes s’enchaînent. Une action valorisante pour eux et utile pour le public de l’ESAT d’Egly.

Ils seront également présents sur le parking du magasin Carrefour City de Saint-Chéron le vendredi 29 mai.

Pour ceux qui ne pourraient s’y rendre, il est possible de commander directement ses plantes sur le site Internet de l’ESAT avec une possibilité de livraison dans un rayon de 10 km autour d’Egly ou de retrait en drive.