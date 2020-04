Essonne : vous pouvez soutenir la Maison Valentine à Bouray-sur-Juine

Créée en 2008 et gérée par l’association départementale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis (ADAPEI 91), la Maison Valentine accueille 76 adultes handicapés vieillissants à partir de 45 ans. Et dans le contexte de la pandémie du Coronavirus, la situation de l’établissement est devenue complexe.

« Nous lançons un appel à la générosité du public », indique Catherine Cadot, directrice générale de l’ADAPEI 91. Les dons peuvent concerner autant d’équipements divers, que les masques, le gel hydroalcoolique, les blouses, charlottes ou encore les surchaussures pour le personnel. « Jusqu’à présent nous n’avons pas manqué de masques dont nous avions constitué un stock, mais tout soutien sera important », précise-t-elle.

Une chaîne de solidarité a commencé à sa former avec le don, lundi 30 mars par Jean-Marc Foucher, président de la Communauté de communes entre Juine et Renarde, et de Jacques Cabot, maire de Bouray-sur-Juine ainsi que de Denis Meunier, maire d’Auvers-Saint-Georges, de 2600 gants et 3600 charlottes.

« Nous avons reçu d’ores et déjà de nombreux dons et nous souhaitons remercier tous ceux qui nous soutiennent. Aujourd’hui le monde du handicap est un peu en bout de ligne et nous devons maintenir nos stocks pour pouvoir continuer à faire face », souligne la directrice.

Des cas de Covid-19 et des guérisons

Au sein de l’établissement, 3 cas de Covid-19 chez des résidents ont été confirmés dans l’établissement. « Nous avons 3 cas car nous n’avons pu faire que 3 tests », confie un personnel de la Maison Valentine. La directrice générale tient à souligner cependant que des résidents malades se sont également remis sur pied. Le virus circule cependant.

Mais les mesures de précaution sont en place et tout le monde est donc confiné dans sa chambre. Une situation évidemment difficile à vivre pour ces personnes souffrant déjà de troubles du comportement qui peuvent être lourds.

Quand on sait que des soins doivent être apportés parfois plusieurs fois par jour à un seul résident et qu’il faut à chaque fois jeter l’équipement de protection après usage, cela donne l’ampleur du besoin pour l’établissement.

Bref, la Maison Valentine a besoin de soutien. Tous ceux qui veulent apporter leur aide peuvent appeler l’établissement au 01.64.91.92.20.