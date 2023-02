Février, le mois Harry Potter dans les médiathèques de l’Etampois Sud-Essonne

Février s’annonce magique dans les médiathèques de l’agglomération. L’univers d’Harry Potter sera décliné dans la programmation du mois, que ce soit à la bibliothèque Diane-de-Poitiers d’Etampes, à celle de Morigny-Champigny ou à la médiathèque intercommunale d’Angerville.

Créer sa propre chouette Hedwige, jouer au Quidditch, apprendre la botanique ou encore l’art de la divination, ce sont quelques-unes des activités proposées à partir d’aujourd’hui et jusqu’à la fin du mois de février.

Le programme complet est à découvrir ci-dessous :

FabuLab Harry Potter 📧

Mercredi 1er février aux horaires d’ouverture à Angerville

Dès 11 ans, entrée libre

Il est temps de se préparer pour la rentrée à Poudlard en créant des objets en lien avec l’univers d’Harry Potter.

Matériel prêté par la Médiathèque Départementale de l’Essonne.

Quiz Harry Potter 📧

Mercredi 1er février à 15h à Diane-de-Poitiers

Dès 8 ans, entrée libre

Si, comme Harry, tu aimes les jeux, rejoins-nous déguisé et viens participer au tournoi des maisons de Poudlard. Mais arriveras-tu à tout savoir sur la magie noire, Poudlard, les sortilèges et les créatures fantastiques sans faire appel à la magie ?

Un petit goûter concocté par Bertie Crochue sera proposé pour fêter la maison gagnante.

Atelier Brico 📧

Mercredi 1er février à 15h à Morigny-Champigny

Dès 5 ans, sur réservation

Activités manuelles pour créer Hedwige, la chouette d’Harry Potter.

Soirée Harry Potter 📧

Vendredi 3 février de 17h à 22h à Angerville

Dès 8 ans, sur réservation

Tu n’as pas reçu ta lettre d’admission à Poudlard ? Dumbledore a décidé d’ouvrir une annexe à Angerville pour une soirée. Viens t’initier à la magie, au Quidditch ou encore à la botanique et à la divination.

Rendez-vous des Appli’qués : Anime tes dessins 📧

Samedi 4 février à 15h à Diane-de-Poitiers

Tout public, entrée libre

Des tablettes numériques ont fait leur apparition dans ta bibliothèque ! Grâce à la réalité augmentée et à tes pouvoirs magiques, donne vie à tes réalisations.

Brico déco : Harry Potter 📧

Mercredi 8 février à 15h à Diane-de-Poitiers

Dès 6 ans, sur réservation

Chouette, un atelier de création magique !

Franchissez le passage de la voie 9 ¾ pour plonger dans l’univers de Harry Potter. Petits sorciers et jeunes sorcières, rendez-vous à la bibliothèque pour un atelier tout en magie, mandragores ou chouettes, les créatures fantastiques seront mises à l’honneur.

B1bli0gam3s 📧

Mercredi 15 février à 15h à Diane-de-Poitiers

Tout public, entrée libre

Amatrices et amateurs, nostalgiques ou gamers accomplis, venez tester vos réflexes, affronter d’autres joueurs, découvrir de nouveaux horizons !

Le petit Cinéma de Diane : “Magie et Sorciers” 📧

Mercredi 22 février à 15h à Diane-de-Poitiers

Dès 8 ans, entrée libre

Des projections de films en petit comité et au sein même de la bibliothèque. Petits ou grands, venez partager un moment en famille, rire et frissonner devant nos séances de cinéma maison.