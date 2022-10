Evry-Courcouronnes : La Clinique juridique universitaire ouvre un pôle urgences

Lancée en octobre 2020, cette association offre une information juridique gratuite aux particuliers. Elle renforce aujourd’hui son activité à travers un pôle urgences pour délivrer des réponses en moins d’une semaine.

Défendre l’accès au droit pour tous et apporter une information juridique adaptée à chaque situation, telles sont les ambitions de la Clinique juridique universitaire d’Evry-Courcouronnes. Lancée en octobre 2020, l’association a déjà aidé plus de 200 personnes à obtenir une réponse à leur problématique. Pour bénéficier de cet accompagnement, rien de plus simple, il suffit de décrire votre situation dans l’encart dédié sur leur site Internet. Les cliniciens vous apporteront ensuite une réponse via un appel téléphonique sous un délai de trois semaines. « Plus la demande comporte de détails, plus nous serons en mesure d’apporter une réponse précise et personnalisée. Notre objectif est de proposer des solutions adaptées à votre situation et éventuellement porter à votre connaissance des cas de jurisprudence. Toutes les réponses sont préalablement corrigées par des professionnels du droit : avocats, notaires, professeur de droit, etc. », explique Alexandre Fraslin, étudiant en Master II Droit public des affaires et président de la Clinique juridique d’Evry-Courcouronnes.

Permettre aux étudiants de pratiquer