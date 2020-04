Gironville-sur-Essonne fête les 100 ans d’Henri Poulain

Henri Poulain est né le 26 avril 1920. La commune aurait souhaité pouvoir fête son anniversaire, le dimanche 26 avril dernier comme il se doit, mais les circonstances en ont hélas décidé autrement.

Mais si cet anniversaire s’est déroulé dans le respect du confinement, il a quand même eu une belle surprise de la part du village et notamment des plus jeunes. Dimanche, Alain Joyez, maire, est venu lui rendre visite et lui a montré la banderole avec les dessins des enfants du village lui souhaitant un bon anniversaire.

Henri Poulain qui vit seul dans sa maison et se consacre avec passion à son jardin a apprécié à sa juste valeur ce geste. « Il était très touché et ému par cette attention », confie Alain Joyez.

L’idée de cette surprise est venue il y a quelques semaines. « En raison du confinement, nous n’avons pas pu organiser de chasse aux œufs pour les enfants. Nous avions donc organisé un concours de dessin à afficher aux portes et fenêtres et avons ensuite distribué des chocolats aux enfants. C’est au cours de cette distribution que nous avons eu l’idée de faire faire des dessins aux enfants pour le centenaire de monsieur Poulain ».

Un joli geste, avant sans doute une plus belle fête lorsque les conditions sanitaires le permettront.