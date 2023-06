Grand Paris Sud s’allie au projet « Sésame » de Cœur d’Essonne en rejoignant sa cellule foncière

Les agglomérations Grand Paris Sud et Cœur d’Essonne vont travailler main dans la main pour ce programme de « transition agricole et alimentaire du territoire ».

Le programme « Sésame » s’enrichit d’un nouvel acteur de poids. Le 24 mai, à l’occasion de l’Université des mairies de l’Essonne, les communautés d’agglomération Cœur d’Essonne et Grand Paris Sud ont acté leur partenariat dans le cadre de ce programme « de transition agricole et alimentaire locale ».

L’agglomération à cheval entre l’Essonne et la Seine-et-Marne fait donc entrer son territoire dans celui couvert par la cellule foncière de « Sésame », c’est-à-dire l’organe opérationnel qui porte l’un des principaux objectifs du programme, qui vise l’identification et l’accompagnement d’opportunités de création de nouvelles fermes. « Cette maîtrise publique du devenir du foncier, par l’intervention de la cellule foncière, doit contribuer à la mutation du modèle agricole contribuant à donner accès à une alimentation de proximité, saine et abordable pour tous nos habitants, en particulier les plus fragiles. Cette coopération entre territoires permet le dépassement des frontières administratives afin de construire l’alimentation de demain », a déclaré Michel Bisson, président de l’agglomération Grand Paris Sud, tandis qu’Eric Braive, président de Cœur d’Essonne agglomération, s’est félicité d’avoir mis en place « un modèle innovant, un outil efficace et qui peut s’exporter ».

Concrètement, le partenariat est déjà effectif depuis quelques temps puisque Grand Paris Sud a déjà bénéficié d’un diagnostic agricole et alimentaire de son territoire qui a donné lieu à une concertation avec les professionnels de ces secteurs. L’agglomération apporte également sa pierre à la cellule foncière en recrutant une animatrice dédiée à son territoire en particulier.