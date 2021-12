Nouvelles élections municipales à Savigny-sur-Orge

Suite à la décision rendue par le Conseil d’Etat le 1er octobre, qui annule les élections municipales de juin 2020, les Saviniens doivent se rendre aux urnes le 5 décembre pour élire un nouveau maire.

Le mandat aura été de courte durée. Après 15 mois à la tête de la municipalité, Jean-Marc Defrémont et ses équipes avaient été contraints de quitter leurs fonctions le 1er octobre dernier. En effet, le Conseil d’Etat a estimé que le résultat de l’élection municipale de 2020 avait été faussé. Il avait été saisi par David Fabre et Olivier Vagneux, qui dénonçaient des fraudes de la part de la liste menée par Antoine Curatolo. Entre temps, une délégation spéciale avait été nommée par le préfet pour « assurer la continuité du service public » jusqu’aux élections. Pour ce nouveau scrutin, dont le premier tour aura lieu ce dimanche 5 décembre, de 8h à 18h, les Saviniens devront choisir entre cinq candidats [ndlr : ils étaient sept en 2020 mais Antoine Curatolo, qui avait obtenu 1,87 % des suffrages, a été rendu inéligible et Bernard Blanchaud n’a pas souhaité se représenter].