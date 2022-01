Hervé Montuis prend soin de vos couteaux pour quelques euros

Couteaux, ciseaux, rasoirs, têtes de tondeuse, lames de trancheuse, scies circulaires, tailles-haies… Deux vendredis matins par mois à Soisy, Hervé Montuis les bichonne à votre demande.

A l’intérieur de son camion, Hervé Montuis s’est constitué un atelier de compétition. Des machines et des outils, il y en a partout. Auparavant ingénieur technico-commercial, l’homme de 56 ans, a quitté son poste pour se consacrer à l’affûtage et au remoulage de manière itinérante.

« J’avais envie de faire quelque chose qui rendrait service aux gens, partage celui qui est originaire de Périgny-sur-Yerres (94). Et je voulais aussi être mon propre patron. » Après une formation de trois semaines à l’Ecole internationale d’affûtage et de remoulage, Hervé, qui pratiquait déjà l’activité dans un cadre familial, s’est lancé en mai dernier.

La prestation qui occupe la plupart de son temps est évidemment l’affûtage de couteaux, qu’il préconise de réaliser tous les six mois. Si la lame est en bon état, Hervé dit pouvoir travailler 15 couteaux en une heure. Si ce n’est pas le cas, le processus prend un peu plus de temps. Il procède alors par étapes : « La première consiste à refaire le taillant avec une affûteuse à bande sèche, pendant la seconde j’utilise l’affûteuse à bande refroidie par eau et enfin je procède au démorfilage, afin d’enlever le trop plein de bavure et conserver le fil de la lame », détaille le professionnel.

Précision et patience

« Il faut être précis et méticuleux, en plus d’avoir de bons yeux et de bons bras ainsi que de la patience », conseille le nouvel entrepreneur qui est au service des particuliers comme des professionnels.

Vous pouvez le retrouver tous les vendredis matins des semaines paires au centre commercial Les Meillottes (1, rue de la forêt à Soisy-sur-Seine) de 9h à 13h, et à Mennecy les samedis matins des semaines impaires de 8h à 13h au marché (place de la mairie) et au centre commercial de la Verville, les vendredis des semaines impaires de 9h à 13h. Vous pouvez aussi l’appeler au 06.66.54.82.98 et visiter son site Internet.