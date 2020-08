Incendie à Cerny : depuis, une famille vit sans toit

Pour la famille, le plus urgent est de retrouver un logement stable qu’importe la ville.

Tout est parti en fumée lors de l’incendie dans le hangar mitoyen. Dans l’après-midi du 23 juillet, un incendie s’est déclaré dans la zone d’activités des Grouettes à Cerny. Près de soixante pompiers sont intervenus avec deux grandes échelles pour éteindre le feu. Ils sont restés jusqu’à 22 h pour éviter toute reprise de flammes.

Aujourd’hui, quatre adultes dont un couple avec leur bébé arrivés au moment du confinement se retrouvent sans logement. La famille a eu la possibilité d’obtenir de l’aide de la part de l’assurance. « Nous avons eu cinq nuits d’hôtel, mais depuis nous sommes à la rue, confie le père de famille. On dort par-ci par-là et on appelle le 115. »