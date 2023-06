Jean-Paul Gruffeille élu maire des Molières

Suite à la démission d’Yvan Lubraneski, le conseil d’installation de son successeur s’est déroulé le 19 juin.

C’est une page de la vie municipale moliéroise qui se tourne. Comme il l’avait annoncé dès le 24 mai, Yvan Lubraneski a officiellement laissé sa place de maire après plus de neuf années à la tête de la commune. Sans surprise, puisqu’il était l’unique candidat à la succession, Jean-Paul Gruffeille a été élu par le conseil municipal pour prendre la suite, lundi 19 juin.

Jusqu’ici conseiller municipal, le nouvel édile, qui a confié « ne jamais avoir eu l’ambition de devenir maire », aura donc la charge de mener la seconde moitié de ce mandat. Se présentant modestement comme un « moins bon orateur qu’Yvan », Jean-Paul Grufeille a usé d’une métaphore sportive pour illustrer son sentiment quant à cette élection. « Ce n’est pas une victoire, mais un passage de relais dans une course d’obstacles. J’ai accepté cette responsabilité afin de franchir un obstacle que l’un d’entre nous ne pouvait pas franchir seul. D’autres obstacles se présenteront jusqu’en 2026, mais nous avons la volonté de terminer la course. »

Avant lui, Yvan Lubraneski a, bien entendu, pris la parole pour revenir à nouveau (voir notre édition du 1er juin) sur les raisons qui ont précipité sa démission. « Le mandat de maire est sans doute le plus beau, mais pas le plus facile. J’ai tout fait pour concilier mon activité d’élu, mon activité bénévole et mon activité professionnelle. Mais, depuis 2020 notamment, mon foyer et moi-même souffrons financièrement. Les gens se font de fausses idées sur la rémunération des élus, en imaginant que si l’on passe à la télé, alors on est puissant et fortuné. Mais la puissance est collective et la fortune est ailleurs. Alors, j’ai pris cette décision après plusieurs mois de réflexion. Je ne la regrette pas, mais je regrette que les élus et les bénévoles ne soient pas mieux récompensés de leur engagement. » L’ancien édile a également loué les qualités de son successeur, « son écoute, sa sagesse, sa vision large sur les projets menés et à venir », et s’est félicité de « la chance d’avoir un nouveau maire qui saura faire la continuité ».

Aucun autre changement n’a été acté lors de ce conseil municipal d’installation, les adjoints et les conseillers municipaux ayant tous été confirmés dans leurs délégations. Yvan Lubraneski, lui, prend désormais le rôle de conseiller municipal en charge de la Communication.