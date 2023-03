La compagnie Pyxis fait parler les plantes à Vayres-sur-Essonne

La Compagnie Pyxis, basée dans le village, prépare un spectacle intitulé « Papotage Végétal ».

La première lecture de ce nouveau spectacle a eu lieu le jeudi 16 février dernier à la salle Cardon. Une étape importante dans la création du Papotage Végétal, un spectacle né pour répondre à un appel à projet du Parc naturel régional (PNR) du Gâtinais pour faire connaître les végétaux. La compagnie a ainsi déjà animé une multitude d’ateliers dans les classes des écoles du PNR et va décliner son travail dans ce nouveau spectacle qui se veut interactif, mais aussi drôle, musical et surtout poétique.

Audrey Hery et Romain Chailloux ont écrit le spectacle. «Dans la Forêt du Gâtinais , rien ne va plus. Car pour éviter de disparaître, certains végétaux ont décidé d’imiter les humains, afin de prétendre à la même croissance, toujours plus grande. La Girolle, qui ne l’entend pas de cette façon, décide de convoquer toutes les plantes sauvages et autres « mauvaises herbes » afin de trouver une solution moins dévastatrice », résument-ils.