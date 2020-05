La culture rouvre dans l’Etampois Sud-Essonne

Les infrastructures culturelles de l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne rouvrent leurs portes.

Le musée intercommunal d’Etampes a rouvert ses portes. Les conditions d’accueil sont évidemment largement modifiées. « Nous nous sommes organisés de manière à ce que l’on puisse accueillir dans les meilleures conditions possible le public. Nous avons du marquage pour matérialiser l’espace d’attente à l’extérieur et du gel hydro-alcoolique à l’entrée et un sens de circulation défini », détaille Sylvain Duchêne, directeur des affaires culturelles de la Communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne.

Afin de fluidifier au maximum la circulation dans le musée, le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps est de 3, voire de 4 s’il s’agit des membres d’une même famille. Surtout, les visites se feront sur rendez-vous uniquement par téléphone, mail ou message sur la page Facebook du musée. L’adaptabilité pour maître mot Dans un premier temps, les visites sont possibles les mercredi et vendredi…

