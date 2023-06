La Fête des Fraises s’installe à Bièvres ce week-end

Le traditionnel rendez-vous Biévrois revient le week-end des 17 et 18 juin. Au programme : du sport, des animations, de la nourriture et un petit air de Western.

Presque centenaire, mais toujours bien en forme. Pour sa 98e édition, la Fête des Fraises de Bièvres – couplée à la Fête du Pays – est de retour au centre Ratel et dans le centre-ville. L’occasion pour les petits et les grands de vivre un week-end au rythme du Western, thème retenu cette année par les organisateurs.

Outre la traditionnelle vente de fraises (évidemment) et la fête foraine qui s’installera pendant les deux jours, les curieux pourront entamer les réjouissances par la Foulée de la Fraise. Une course qui devient cette année solidaire, en soutien de l’association Le rêve de Marie Dream, qui lutte contre les cancers pédiatriques. Pour les courageux participants, rendez-vous est donné à 10h au départ du centre Ratel.

Un feu d’artifice pour conclure la journée du samedi

Au même endroit, l’après-midi du samedi 17 juin sera de son côté dédié à plusieurs animations, jeux et olympiades, proposés par la commune et les associations biévroises. Un pique-nique géant avec menu western viendra conclure les événements sur place, à partir de 19h.

Il faudra ensuite se diriger vers le centre-ville, avec le début des festivités prévues pour 21h45. Après une prestation de la fanfare devant la mairie, une retraite aux flambeaux se tiendra en effet, au son de l’orchestre « Blues Brothers », avant que la journée ne s’achève sur un feur d’artifice, dont le lancement est annoncé à 23h.

Rebelote le dimanche 18 juin. Les sportifs auront également de quoi se dégourdir les jambes, avec la course cycliste du Prix de la Fête des Fraises qui s’élancera du centre-village à partir de 8h. Pour les lève-tard, le centre-ville et la place Chennevière accueilleront par la suite un spectacle de Richard Roop (à 11h sur la place Chennevière, 14h30 en centre-ville).

Le Far West à Bièvres

Place sera ensuite laissée au défilé des charts et groupes pédestres associatifs – là encore sur le thème du Far West – dont le départ se fera à 15h30. Trois arrêts animés seront par ailleurs prévus aux Clairs Matins, au Loup Pendu et au croisement de la rue de Paris et de la rue des Ecoles.

Enfin, les derniers visiteurs pourront se lancer à l’assaut de la soirée guinguette, organisée à partir de 19h30 sur la place du marché. L’occasion pour tout le monde de se remettre de ses émotions et de profiter de la musique du groupe country de l’ELSB et du groupe Ludo et son orchestre.