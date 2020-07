La fiscalité restera stable dans l’Etampois Sud-Essonne

Le Conseil communautaire s’est déroulé le vendredi 26 juin dernier.

Une partie des élus étaient présents dans la salle Guy-Bonin d’Angerville tandis qu’une autre partie a pris part au conseil à distance via Internet. Ce conseil a vu les élus voter notamment les taux de la fiscalité pour le budget 2020.

A compter de cette année, le taux de la taxe d’habitation n’est plus à voter puisque cette taxe est supprimée par l’article 16 de la loi de finance 2020 votée au parlement. Pour les ménages, il ne reste donc plus que les taxes foncière sur le bâti et le non bâti sur lesquelles la collectivité peut agir.