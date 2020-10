La forêt de Saint-Eutrope prête à se refaire une beauté

A compter de cette semaine, un chantier de restauration écologique se tient dans la forêt de Saint-Eutrope. Premières bénéficiaires de ces travaux : les mares du site.

Bonne nouvelle pour les grenouilles rousses, agiles et autres coléoptères de la forêt de Saint-Eutrope. Partagés entre les communes de Bondoufle, Fleury-Mérogis et Ris-Orangis et gérés par l’Agence des espaces verts d’Ile-de-France, les quelques 200 hectares vont en effet bénéficier, à compter de cette semaine, d’un chantier de restauration écologique. L’objectif : conforter l’habitat et la reproduction des espèces qui vivent là. « Saint-Eutrope est un espace assez particulier, car il est cerné par des infrastructures, comme la prison de Fleury-Mérogis qui en marque la limite au nord, explique Jean-François Antoine, responsable de la mission environnement à l’Agence des espaces verts de la région Île-de-France. L’un des enjeux de cette forêt réside dans son réseau de mares, assez développé et dans lequel on trouve de nombreuses espèces remarquables. »

En première ligne de ce chantier donc, les cinq mares qui composent le bois, qui verront leur capacité d’accueil augmenter via la coupe d’arbustes gênant le passage de lumière, mais également à travers un léger curage visant à éliminer les matières organiques. L’une d’elles se verra également apposer une couche d’argile visant à retenir l’eau et maintenir des conditions propices à la reproduction des espèces animales. Enfin, la plaine placée en cœur de forêt va s’étendre quelque peu, toujours pour augmenter son potentiel écologique. Dans les faits, le sol sera ainsi décapé sur une quarantaine de centimètres, ce qui entraînera une remontée du niveau d’eau et le ralentissement de la dynamique végétale ce qui, paradoxalement, sera une très bonne nouvelle pour la biodiversité des lieux.