La mairie de Boullay-les-Troux présente son projet pour la place de la Commanderie

Après deux ans d’études et de concertations, le projet final a été présenté aux habitants lors d’une réunion publique le 10 janvier.

Faire de la place du village un véritable lieu de rencontres, mieux adapté aux événements festifs et plus sécurisé. C’est, peu ou prou, l’ambition de la municipalité de Boullay-les-Troux qui a engagé, depuis deux ans, une réflexion sur le réaménagement de cet espace. Mardi 10 janvier, le projet final était enfin présenté lors d’une nouvelle réunion publique.

« C’était une nécessité pour nous de développer ce projet en concertation avec les administrés, d’impliquer les habitants au maximum, explique Hugues Rousseau, maire du village. Nous avons donc organisé plusieurs réunions depuis deux ans et profité d’une subvention du Parc naturel régional (PNR) de la Haute vallée de Chevreuse pour mener des études. »

A travers un « léger redessin » de la place et une modification des routes qui la traverse, l’idée est de rendre le lieu « plus vert, plus sécurisé et plus harmonieux » tout en conservant « son âme, son aspect rural », dit l’édile, qui espère pouvoir lancer les travaux avant la fin de son mandat. « Il s’agit de faire de cette place un endroit où l’on puisse organiser de petits événements festifs, comme une fête de la musique ou des spectacles, d’où l’idée d’y implanter un mail avec quelques gradins. Ou, tout simplement, accueillir plus facilement notre camion à pizzas. Cela concerne aussi ses alentours puisqu’elle est à proximité immédiate de la mairie et de l’école, ce qui implique des mariages ou des enfants qui jouent. Aujourd’hui, l’endroit est très fragmenté, coupé par les routes. Nous voulons l’ouvrir pour redonner une centralité au village. »

Prochaine étape pour la mairie : la recherche de financements pour concrétiser ce projet, en préparant un dossier « plus détaillé et plus complet ».