Le Comité des fêtes de Fontenay-lès-Briis se refonde pour porter un nouveau projet

L’association a adopté de nouveaux statuts pour y intégrer un projet de création d’un café associatif.

Adieu Comité des fêtes, bienvenue « Cœur de Fontenay » ! Sous cette nouvelle appellation, « l’âme est toujours la même », assure Thierry Lavaud, ancien président du Comité des fêtes et désormais président de « Cœur de Fontenay », également élu à la mairie de Fontenay-lès-Briis. Mi-avril, une assemblée générale extraordinaire a entériné ce changement de nom afin de refléter les nouveaux statuts de l’association, qui intègrent désormais pleinement un nouveau projet ambitieux : la création d’un café associatif au presbytère. Un nouveau bureau a été élu afin de le porter à bien, tout en conservant les événements qui étaient organisés par le Comité des fêtes.

« Notre problème, à l’origine, était que plusieurs personnes du bureau souhaitaient laisser leur place, sans que nous ne parvenions à leur trouver de remplaçants. Intégrer cette nouvelle idée officiellement a permis d’apporter du sang neuf à l’association, de motiver, par exemple, notre nouveau trésorier et notre nouvelle secrétaire à s’impliquer grâce à ce projet », explique Thierry Lavaud. L’occasion, aussi, de mutualiser les forces de cette association qui ne manque pas de membres voire, à terme, d’utiliser le local du futur café pour d’autres évènements.

Concernant ce dernier, il faudra encore se montrer patient car tout est à faire. « Nous allons déjà voir combien de bénévoles nous allons convaincre de s’y consacrer », disait le président de l’association en amont de la réunion de lancement du projet, qui a eu lieu dimanche 14 mai. Mais les intentions sont déjà bien définies : le lieu devra être « un espace chaleureux et convivial où les gens peuvent se retrouver, partager des moments agréables, échanger des idées et participer à des activités culturelles et sociales. C’est un lieu de démocratie ouvert à tous, où chacun peut contribuer à sa manière pour en faire un lieu dynamique et inclusif », écrit l’association dans un communiqué. Avec aussi l’idée d’apporter plus d’activité encore à la ville, afin de ne « pas devenir une cité-dortoir », ajoute Thierry Lavaud. Le tout « sans dénaturer le presbytère », qui s’est imposé comme une évidence pour ce projet grâce notamment à sa cour fermée et donc sécurisée, d’ailleurs déjà utilisée pour divers événements. Reste donc à se retrousser les manches pour voir ce projet enthousiasmant se réaliser au plus vite !