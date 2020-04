Le conservatoire de l’Etampois Sud-Essonne reste proche de vous en chanson

Et le Conservatoire à rayonnement intercommunal de l’agglomération réussit cet exploit pendant le confinement grâce à une superbe vidéo reprenant la chanson « Close to you » des Carpenters.

Sous la direction de Brigitte Jacquot, Pauline, Christine, Bénédicte, Lydwine, Sylvie, Christiane, Marion, Chris, Amélie, Sophie1, Cathy, Sandrine, Michel, Bérénice, Sophie2 Augustin, Martine, Jean Claude, Kty, Philippe, Joanna, Corinne Virginie, Anne et Julie ont interprété ce tube depuis leur lieu de confinement.

Ce projet est né alors que Brigitte Jacquot et ses élèves poursuivent le travail à l’aide d’outil de collaboration en ligne. Quand on travaille en chœur, ce travail d’équipe, on connaôt. « Le travail collaboratif, c’est tout ce que j’aime, distance ou pas, je puise toute mon énergie et mon carburant dans le collectif et le participatif », souligne Brigitte Jacquot qui anime 9 ateliers en pratique collective au sein du conservatoire.

Derrière ce résultat qui vaut le détour, il a fallu beaucoup de travail. Brigitte Jacquot a d’abord retravaillé le morceau au piano et apporté des arrangements pour que la chanson puisse se faire à trois voix. Il fallait en effet tenir compte des capacités vocales de chaque participant.

Puis, à l’aide d’amis musiciens dont Jean Claude Detilleul, il a fallu effectuer le montage audio et vidéo pour aboutir au résultat final, en enrichissant le morceau d’un saxophone et d’une contrebasse.