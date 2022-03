Le Coudray-Montceaux : Anaïs Larcheron vient de publier son premier livre jeunesse

Institutrice et joueuse de tennis, Anaïs Larcheron a sorti son premier roman pour les 8-12 ans en octobre dernier. Elle prévoit déjà de faire vivre de nouvelles aventures à son héroïne.

Qui n’a jamais connu ce sentiment : celui de vouloir réaliser un rêve sans avoir assez confiance en soi pour se lancer ? Après de longues années à mûrir son histoire dans son coin, Anaïs Larcheron a enfin sauté le pas et vient de publier son premier roman jeunesse : Victoire Collombela mène l’enquête, kidnapping chez les sportifs. Une aventure qui résulte en partie de l’arrivée du Covid-19 et des confinements successifs : « J’aime la lecture et j’ai toujours écrit, depuis l’enfance. Mais jusqu’à présent je n’avais jamais osé montrer mes histoires. Avec la pandémie et le temps qui s’offrait à moi, j’ai peaufiné mon manuscrit puis je l’ai envoyé à plusieurs maisons d’édition. Mon mari m’a encouragée en disant que je ne risquais rien… Et c’est vrai, au pire mon ego en aurait pris un coup ! (rires) », confie cette maman de trois enfants et enseignante à l’école du Coudray-Montceaux.

C’est ainsi qu’elle couche sur le papier l’histoire de la jeune Victoire Collombela. Un récit écrit pour les enfants – « pour leur donner le goût de la lecture le plus tôt possible » – dans lequel elle parle des Jeux olympiques. Un univers qui colle à l’actualité, avec les jeux d’hiver à Pékin et ceux de Paris à venir en 2024, mais qui lui tient aussi à cœur puisque Anaïs pratique le tennis depuis plusieurs décennies. L’INSEP devient alors le théâtre de son énigme : Victoire, élève en classe de CE2 au Coudray-Montceaux, participe à une sortie scolaire. Lors de cette visite, elle entend qu’une personne veut kidnapper un athlète… La jeune fille va donc tout mettre en œuvre pour déjouer cet acte avec l’aide de ses camarades.