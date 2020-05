Le maire de Fleury-Mérogis réclame « l’annulation des loyers » au ministre

Dans une lettre envoyée au ministre en charge du logement, Julien Denormandie, le maire de Fleury-Mérogis Olivier Corzani demande « l’annulation du paiement des loyers ».

« La situation à Fleury est préoccupante, comme elle l’est dans d’autres villes d’Essonne et de France » , prévient Olivier Corzani. Dans sa ville de Fleury-Mérogis, le confinement fait observer au maire PCF « une montée des besoins sociaux, comme la distribution de repas » et « le chômage partiel comme autant de pouvoir d’achat perdu qui ne sera pas rattrapé » . Les familles modestes, victimes collatérales du virus, « ne s’en sortent plus » , assure l’édile.

« Il est possible et juste d’annuler purement et simplement les loyers durant la période de confinement aussi bien pour le parc de logement social que privé » , écrit Olivier Corzani dans une lettre datée du 30 avril et adressée à Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement. « Nous pourrions également envisager la création d’un fonds de garantie adossé à la trésorière d’Action logement comme le suggère le député [PCF de Seine-Daint-Denis, ndlr] Stéphane Peu » , détaille un peu loin le maire. « Il ne s’agit pas de faire cela sur le dos des bailleurs, qui sont des acteurs importants que nous ne voulons pas mettre en difficulté » , nous a-t-il précisé.

« Eviter la pauvreté »

Une proposition selon lui entendue par « de nombreux élus locaux et parlementaires » et qui « éviterait de faire tomber dans la pauvreté » de nombreuses familles. La lettre, à la seule initiative du maire assure t-il, n’avait pas reçu de réponse au 7 mai. « J’espère une réponse et je l’espère positive pour l’annoncer aux associations et élus. Mais si on nous oppose une fin de non-recevoir, il sera peut-être temps pour des actions plus concertées » , note Olivier Corzani.

Critique, le maire estime que « si l’échelon local est mobilisé pour les citoyens, l’échelon national se mobilise pour les grandes entreprises » et que « ce serait un service à la population que d’avoir une politique sociale nationale pour appuyer les politiques locales« . « Que le gouvernement soit sur le pont pour la reprise économique, c’est compréhensible, mais il ne doit pas oublier les personnes en difficulté pour autant. »