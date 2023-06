Le maire des Molières démissionne

Yvan Lubraneski a annoncé quitter ses fonctions dans une lettre adressée aux Molièrois le 24 mai.

« Je suis fier du chemin parcouru, des équipements réalisés, des nouveaux services créés, des priorités données à l’éducation, à la culture, à la solidarité, au cadre de vie, aux aînés, à la jeunesse, à la capacité à faire et vivre ensemble, à la convivialité », écrit Yvan Lubraneski dans un courrier daté du 24 mai et adressé aux Moliérois. Avec ces mots, le maire dit au revoir à ses administrés : il annonce en effet avoir remis sa démission au préfet.

L’édile, élu pour la première fois en 2014, explique cette décision par « une dégradation financière progressive de [sa] situation et de celle de [son] foyer » causée par une grande implication dans « le temps bénévole, y compris dans des responsabilités nationales ». « Même si c’est un sujet personnel, j’ai préféré l’aborder franchement pour éviter les rumeurs, confie Yvan Lubraneski. On touche là au cœur des questions autour du statut des élus et de leur place dans la société. Les élus locaux sont insuffisamment indemnisés par rapport à leur charge de travail, à la limite du mépris. Depuis bientôt dix ans, je consacrais environ 60 heures par semaine à ma fonction de maire et pendant ce temps, mon activité indépendante [ndlr : une agence de communication] n’a fait que chuter. Parfois, des clients m’ont dit qu’ils ne souhaitaient pas travailler avec moi à cause de ma fonction, car ils supposaient que je serais trop occupé pour ça. On laisse peu de place à l’engagement car, au lieu d’être vu comme une richesse, il est vu comme un handicap. »

Le maire démissionnaire n’abandonne cependant pas le village et son équipe puisqu’il conservera une place de conseiller municipal délégué à la communication, « ce qui représente encore une quinzaine d’heures bénévoles par semaine », précise-t-il. Le conseil municipal d’élection du nouveau maire devrait se tenir le 19 juin et voir Jean-Paul Gruffeille, conseiller municipal, accéder au poste. « Il a prouvé avoir les compétences nécessaires à la fonction. Il fait de plus preuve d’une réelle écoute, si bien que l’équipe municipale a été unanime lorsque son nom a été proposé. Et je serais toujours là pour l’accompagner. »