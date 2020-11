Le marché de Noël de Janvry aura-t-il lieu ?

Pour le moment, l’événement est maintenu et décalé aux deux premiers week-end de décembre.

«Nous ne sommes pas défaitistes, pas fatalistes. Car plus la période est sombre, plus le besoin de lumière se fait sentir. » Le coronavirus aura-t-il raison du marché de Noël de Janvry ? En ce début de confinement, Christian Schoettl, maire de la commune, se veut optimiste. Véritable institution du département depuis sa création il y a plus de 20 ans, le marché de Noël de la commune voit en effet son édition 2020 menacée par la situation sanitaire du pays. Pas encore de quoi décourager l’édile et ses fidèles bénévoles, qui misent toujours sur la bonne tenue de la fête de Noël, qui avait réuni plus de 100 000 visiteurs l’an dernier. Covid-19 oblige, c’est toutefois avec de notables modifications que cette mouture si particulière pourrait voir le jour.

Dans les dates, tout d’abord. Traditionnellement installé pour le dernier week-end de novembre et le premier de décembre, le marché prendrait cette fois place pour les deux premiers week-ends de décembre. Suivant ainsi le confinement, pour l’instant prévu jusqu’au 1er décembre.

C’est ensuite toute une organisation qui est à adapter aux nouvelles normes sanitaires. Un défi pris à bras le corps par les volontaires. Dans les faits, ce sont ainsi 32 chalets qui sont en préparation et qui -c’est une première- sortiront de l’habituelle enceinte de la Petite Ferme pour aller se poser sur la place du village, pleinement occupée. De même, en raison de la période si particulière, le Père Noël lui-même ne pourra pas faire le déplacement pour poser avec les enfants, lui qui avait pris l’habitude de se plier aux séances photos janvrissoises depuis de nombreuses années. « L’idée n’est évidemment pas de créer un cluster, note Christian Schoettl. On ne le fera d’ailleurs pas à n’importe quel prix. Mais il est bon pour tout le monde de se fixer une ambition, même si elle paraît folle. C’est de plus une nécessité pour de nombreux artisans, qui sont tout simplement sinistrés en ce moment. »