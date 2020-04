Le marché de Viry-Chatillon va rouvrir le 1er mai

Fermé depuis le 23 mars suite aux annonces du Premier ministre, le marché de Viry-Chatillon a obtenu l’autorisation pour à nouveau accueillir du public le vendredi 1er mai.

C’est une petite victoire ! Après de longues semaines d’échanges avec la préfecture, la Somarep et la ville de Juvisy-sur-Orge, la municipalité castelviroise est heureuse d’annoncer la réouverture du marché le 1er mai, de 8h à 13h. Cette ouverture se fera en alternance avec le marché de Juvisy-sur-Orge qui a inauguré ce dispositif inédit le samedi 25 avril.

En effet, pour répondre aux exigences de l’Etat et respecter les gestes barrières, une seule entrée et une seule sortie seront possibles avec distribution de gel hydroalcoolique aux Castelvirois. «Il y aura également un seul sens de circulation à l’intérieur du bâtiment (matérialisé par un fléchage au sol) et interdiction pour les clients de toucher les produits. Tout sera désinfecté régulièrement par les commerçants, qui seront équipés de masques, gants, gels hydroalcooliques et leurs stands seront protégés par un film », détaille la mairie de Viry-Chatillon dans un communiqué.