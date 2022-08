Le parc du Gâtinais et trois producteurs créent les premières boutiques gâtinaises de l’Essonne

Après la marque Valeurs Parc, le Gâtinais s’engage dans la création de boutiques de produits gâtinais avec trois producteurs en Essonne.

Le parc naturel régional du Gâtinais peut compter sur l’implication des producteurs de sa marque Valeurs Parc. Cinq des 35 labellisés participent au premier réseau expérimental de boutiques gâtinaises lancé le 28 juin depuis Barbizon en Seine-et-Marne.

Dans le département de l’Essonne, trois exploitations se lancent dans l’aventure : La Ferme de Moigny sur la grande-rue de Moigny-sur-Ecole, Cocobio Videllois sur le chemin de Varennes à Videlles et Aux Champs Soisy (fermeture estivale, réouvre le 19 août) sur le chemin de la Padole à Champcueil. « Les gérants de ces boutiques sont des ambassadeurs du Parc, ils connaissent le territoire et ses activités », précise le Parc du Gâtinais.



Pour Pauline et Rodolphe Fouquet installés au verger de Champcueil, c’est une bonne nouvelle : « Nous sommes très attachés au territoire, le Parc a déjà installé des nichoirs sur notre terrain, c’est une suite logique. Il nous fallait juste attendre un an d’activité pour postuler, nous remplissions déjà le cahier des charges : 98% des produits que l’on vend en boutique viennent de l’Essonne ou de Seine-et-Marne ». Chaque boutique gâtinaise doit proposer 50% de produits locaux et 10% de la marque Valeurs Parc.