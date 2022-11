Le Professeur X éveille aux problématiques sociales… en chanson

Sous la forme d’un alter-égo scénique, Maxime Robin propose un concept original : des conférences chantées

Eduquer et transmettre des connaissances sur des sujets de société avec le soutien de la musique. Tel est le parti pris par Maxime Robin. Sous son nom de scène, le Professeur X, l’Ulissien s’est en effet lancé depuis un peu plus d’un an dans une aventure originale. Celle de proposer des spectacles et ateliers autour des problématiques sociales (vie affective, sexualité, harcèlement scolaire), armé de son personnage et de chansons en guise d’outils éducatifs.

« L’idée est de transmettre certains savoirs d’une manière ludique et interactive, explique Maxime Robin. Cela permet de briser la glace plus rapidement et de toucher différents publics, allant des adolescents aux personnes âgées. »

En représentation aux Ulis le samedi 26 novembre