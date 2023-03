Les visages des Castelvirois s’affichent sur la façade du Calypso

Une nouvelle frise entièrement rénovée sera dévoilée au public le samedi 18 mars, ainsi que le nouveau logo du cinéma.

Etablissement incontournable de la vie culturelle castelviroise, le cinéma Le Calypso se modernise. Et pour remercier les 70 000 spectacteurs qui le fréquentent chaque année, la municipalité castelviroise a décidé d’en mettre certains à l’honneur. C’est ainsi que 46 spectateurs, âgés de cinq à 66 ans, ont été sélectionnés à l’issue de l’appel à candidatures lancé durant l’été. Au cours de plusieurs échanges, ils ont pu raconter ce que représente le Calypso pour eux. Et leurs portraits sera bientôt lié à l’histoire de l’établissement, puisqu’une nouvelle frise, entièrement rénovée, va être inaugurée le samedi 18 mars sur la devanture du cinéma.

Travaux de rénovation dans la salle 1

Classé Art et essai par le Centre national du cinéma, et labellisé jeune public, le Calypso propose une programmation riche et diversifiée, aussi bien grâce à des films d’auteurs que des longs-métrages grand public. Avec ses trois salles, le cinéma peut accueillir 454 spectateurs. Et pour améliorer leur expérience, un chantier d’envergure va se déroulée au cours de l’année. Evalués à 300 000 euros TTC, les travaux prévoient la réfection de la salle 1 : remplacement des moquettes, des fauteils, des tentures murales, réfection de l’isolation phonique et changement de la chaîne sonore. A noter que 90 % du montant HT est financé par le Centre national du cinéma. Le reste est en partie pris en charge par la Région Ile-de-France, le Département de l’Essonne et la subvention annuelle de la mairie, votée cette année pour 441 670 euros.