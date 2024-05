L’Igny Rock Festival sera de retour à la salle des Ruchères le 1er juin

Pour sa troisième édition, le festival de rock d’Igny accueillera samedi 1er juin les formations Bloody Claps, Numa, La Veine, 6Roses et en guise de tête d’affiche, le groupe Imparfait. Retour sur les origines d’un événement qui prend un peu plus d’ampleur chaque année.

L’histoire commence – quoi de plus normal – par un groupe de rock. A la sortie du confinement et de la crise sanitaire du Covid-19, la situation est alors complexe pour les musiciens. De très nombreux événements culturels sont à ce moment-là mis à mal et trouver des endroits où jouer de la musique s’apparente à une sinécure. Un constat que les membres du groupe ignissois Les 6Roses subissent d’autant plus que leur style musical (« un groupe de rock aux influences rock et au style rock », indiquent-ils limpidement sur leur site Internet) n’a plus vraiment le vent en poupe, à l’ère du rap tout puissant.

« Il y a toujours un marché pour les groupes qui font des reprises mais la situation est complexe pour les musiciens qui s’avancent avec leurs propres compositions, explique Denis Hébert, membre des 6Roses et organisateur du festival Rock d’Igny. Une fois que l’on a fait le parcours « typique » des principales salles de rock parisiennes, on se retrouve un peu bloqués. Je me suis alors dit que le meilleur moyen de jouer et de permettre aux groupes du coin de se produire, c’était de lancer notre propre événement »

Avec le soutien de la municipalité

Soutenu par la municipalité d’Igny qui voit d’un bon œil cette nouvelle offre événementielle et musicale, le projet est alors lancé et le mois d’avril 2022 voit la première apparition du festival rock, alors baptisé La Nuit du Métal. Une proposition nouvelle qui, comme la plupart des festivals inédits, connaît un démarrage mitigé. « On dit qu’il faut toujours boire la tasse avant de véritablement lancer un festival. Ce fut chose faite, plaisante Denis Hébert. La première édition n’a pas beaucoup marché mais a posé les bases de ce que nous voulions faire par la suite. »

Et effectivement, l’association Rock’Igny à la tête de l’événement ne s’arrête pas là. Un an plus tard, c’est sous la nouvelle dénomination d’Igny Rock Festival que reviennent les festivités, toujours dans l’enceinte de la salle des Ruchères. Cette fois, une meilleure communication et quelques menues modifications d’organisation font merveille : le festival est une réussite et l’association se retrouve même à l’équilibre financier une fois les derniers échos de guitare électrique retombés. De quoi évidemment renouveler l’expérience pour une troisième édition, qui se tiendra le samedi 1er juin entre 18h et minuit.

La formule gagnante ?

Pour cette nouvelle mouture, les organisateurs ont donc repris la formule gagnante de l’an dernier : donner sa chance à des groupes de rock locaux (en l’occurrence le duo guitare-batterie Bloody Claps, le rock progressif de Numa et la musique légèrement plus pop de La Veine), accompagnés par une tête d’affiche qui viendra clôturer la soirée en beauté. Un rôle dévolu cette année aux hyper énergiques membres du groupe Imparfait.

Le tout sans oublier bien sûr les régionaux de l’étape, le groupe des 6Roses qui se produira sur scène comme chaque année. Une manière sans doute pour ceux qui ont tout commencé de retrouver leur public, comme prévu initialement, et de constater au passage que l’idée folle a pris de l’ampleur et permet bien de réjouir les oreilles des spectateurs.

Lineup de l’Igny Rock Festival :

Bloody Claps

Numa

6Roses

La Veine

Imparfait