Linas : Pascal Waill élu maire pour quelques mois

Pascal Waill à été élu maire de Linas par le conseil municipal au terme d’un vote tenu le jeudi 16 janvier. L’ex-premier adjoint succède donc à François Pelletant, démissionnaire suite à sa condamnation à trois ans d’inegibilité, deux ans de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende par décision de la cour de Cassation. « Ce soir, je prends le relais pour quelques mois. Dans ce temps imparti, je vais travailler avec les services dans l’intérêt des habitants et de la commune » , a déclaré Pascal Waill, élu à bulletin secret avec 18 voix pour, 9 voix contre et un vote blanc. Il était le seul candidat.



Robin Lange