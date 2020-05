Mennecy : la santé des travailleurs sur le chantier Darblay avant tout

Les travaux sont lancés sur la voie entre le parc de Villeroy et la gare RER. Procédure sanitaire stricte, réduction du nombre d’ouvriers, prise en compte de la santé de chacun au quotidien, les entreprises s’activent pour assurer la santé de ses employés.

Mardi 28 avril, six ouvriers étaient sur le chantier de l’avenue Darblay. « Chacun a ses gants de manutention et son matériel, souligne Nicolas Collet, dirigeant de Travaux Publics de Soisy (TPS). Le seul soucis est que tous les outils sont rangés au même endroit. » La solution, des sprays anti bactériens pour désinfecter aussi bien les gants que les pelles.

La pandémie de covid-19 implique de repenser toute l’organisation du chantier : de l’avant-prise de poste au rangement du matériel en fin de journée. « Aujourd’hui, nous sommes capables d’assurer la santé au travail de nos collaborateurs », affirme José Ramos, président de la Fédération des Travaux publics en Ile-de-France. Initialement prévus le 17 mars, soit le jour du début du confinement en France, les travaux ont démarré le 27 avril.

Mise en place de fiche de sécurité sanitaire

L’entreprise TPS a réalisé aux côtés des services de la mairie de Mennecy des fiches de sécurité sanitaire selon les recommandations de l’Organisme professionnel de Prévention du bâtiment et des Travaux publics (OPPBTP). Des indications de protections individuelle et collective sont affichés sur d’anciens panneaux électoraux à l’entrée du chantier. Lavage des mains, désinfection de l’espace de travail, évacuation des déchets souillés, distanciation sur le chantier, à table et dans les véhicules. Toutes les étapes sont mentionnées.

Le chef de chantier, désigné comme référent covid-19, (…)

Retrouvez l’intégralité de cet article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 30 avril ou sur cafeyn.co.

Pas de co-activité : une entreprise par une entreprise

Equipement tout ce qu’il faut pour la première phase

Doutes pour la suite avec la livraison des bornes de recharge et du mobilier urbain