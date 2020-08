Milly-la-Forêt : découvrez la chapelle de Jean-Cocteau et les artistes locaux

Cet été, la ville connue pour sa menthe poivrée invite ses habitants et les touristes de passage à visiter des expositions d’artistes locaux dans des lieux emblématiques à voir absolument comme la chapelle Saint-Blaise des Simples.

Les artistes locaux ont du talent et les espaces culturels de Milly-la-Forêt les mettent en valeur durant l’été. François Orcel, président de l’association des Amis de la chapelle Saint Blaise-des-Simples, a choisi d’animer de nouveau le jardin de la chapelle. « Le Cyclop sera fermé durant un an pour restauration en 2021, souligne-t-il. On se doit d’animer la chapelle en son absence. » Il a fait appel pour cet été au duo de sculpteurs Infraplastica : Joëlle Rapp et Jorge Hernandez.

Pour ce couple de Noisy-sur-Ecole, « l’art est un accident heureux entre quatre composants : la matière, le contexte, le sujet et l’artiste » et ils le présentent bien. Les sculptures sont réalisées à quatre mains et à l’instinct : « Chaque bois a inscrit son histoire dans ses fibres, on travaille en créant du vide pour laisser la lumière transpercer la matière », explique Jorge Hernandez, sculpteur et poète d’origine mexicaine.

Onze sculptures en bois dans le jardin

Pour cette exposition nommée « Relier la terre au ciel », le couple est ravi d’être aux côtés de l’édifice décoré par Jean Cocteau. « Nous sommes liés à Milly-la-Forêt depuis longtemps, confie Joëlle Rapp. Nous étions là quand Jean Cocteau a décoré la chapelle en 1958. »

Les visiteurs découvriront onze bois sculptés dans le jardin et autour de la chapelle. Derrière, il y a la sculpture nommée « Nativité » avec une femme et son enfant relié par ce qui semble être le cordon ombilical. « On souhaite créer un écho avec celui qui regarde et le public français ou étranger est interpellé par nos installations », indique l’artiste Jorge Hernandez.