Trois listes restaient en lice dans la commune de Vert-le-Petit et la maire sortante Laurence Budelot a été réélue avec sa liste avec 25 voix d’avance sur la liste menée par Olivier Hourdou.

Avec 417 voix et 46,33% des suffrages exprimés elle devance donc son adversaire qui n’a réunit que 392 voix et 43,56% des suffrages. François-Jean Leroy arrive en 3e position avec 91 voix et 10,11% des suffrages exprimés.