Municipales : Stéphane Galiné vainqueur à Bouray-sur-Juine

A Bouray-sur-Juine, comme au 1er tour, trois listes étaient en lice. Le 15 mars, la liste menée par Stéphane Galiné et issue de l’équipe du maire sortant Jacques Cabot était arrivée en tête avec une avance substantielle.

Ce dimanche 28 juin, les électeurs ont confirmé leur choix du dimanche 15 mars dernier. La liste de Stéphane Galiné a été élue avec 313 voix et 45,23% des suffrages exprimés, devant la liste menée par Robert Longeon, 219 voix et 31,64% des suffrages, et celle de Pascal Sénéchal, 160 voix et 23,12% des suffrages.