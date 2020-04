Né à Juvisy, le chanteur Christophe est décédé

Ses Mots bleus résonnent aujourd’hui dans tous les esprits des amateurs de la chanson française. Le chanteur Christophe, né à Juvisy-sur-Orge en 1945, est décédé dans la nuit du 16 avril à Brest des suites d’une maladie pulmonaire.

Il était Essonnien de naissance. Né à Juvisy-sur-Orge le 13 octobre 1945 de son vrai nom Daniel Bevilacqua, le chanteur Christophe est décédé cette nuit à Brest. L’auteur-compositeur de 74 ans était hospitalisé depuis le 26 mars à cause d’une emphysème, une maladie pulmonaire.

L’interprète d’Aline, un des grands classiques de la chanson française qui l’a rendu célèbre en 1965, a vu le jour en Essonne dans une famille où le père était chauffagiste et la mère couturière. Christophe était revenu dans sa ville natale en juin 2011 pour un concert exceptionnel.

#Christophe était le plus célèbre des Juvisiens. Sa ville de naissance, qui l’avait accueilli pour un concert mémorable en 2011, se souviendra de lui. Ses mots et son extravagance nous manqueront et d’aucuns crieront pour qu’il revienne. @JuvisyOfficiel

— Robin Reda (@robinreda) April 17, 2020