Olivier Véran a visité la Maison de santé de Paray-Vieille-Poste

Le ministre des Solidarités et de la santé a soutenu le travail entre les hôpitaux et la médecine de ville lors d’un déplacement en Essonne le jeudi 23 juillet.

Le dispositif des forces de l’ordre a attiré quelques curieux, tandis que les riverains attendaient la sortie du ministre depuis leurs fenêtres, smartphone en main. Jeudi 23 juillet, la commune de Paray-Vieille-Poste a accueilli Olivier Véran : le ministre des Solidarités et de la santé s’est rendu à la mission locale « Nord Essonne HYGIE » de la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de l’Essonne afin d’échanger avec les professionnels sur les mesures annoncées par le gouvernement dans le cadre du Ségur.

Après avoir visité la structure, le ministre a pris le temps de discuter avec les médecins, les infirmiers, les psychiatres et les autres spécialistes implantés dans ce bâtiment. « Il est important de saluer le travail et la coordination entre les différents professionnels de santé, c’est indispensable pour casser les barrières entre la médecine de ville et les hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics. Ce travail en commun doit être intensifié, il améliore considérablement l’offre de soins », a affirmé Olivier Véran face aux caméras. Le ministre a d’ailleurs vanté « le modèle de santé de demain » où « on dit stop à la bureaucratie et on privilégie le soutien aux familles et aux soignants surtout après la crise que nous venons de vivre ». Olivier Véran a également mis en lumière et insisté sur la télé-médecine : un volet important pour l’homme politique qui a rappelé qu’elle était prise en charge à 100 % et fortement utilisée ces derniers mois pour conserver un lien avec les patients.