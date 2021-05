Orsay : Un guide pour découvrir les herbes sauvages

En collaboration avec la mairie, cinq étudiants de l’université Paris Saclay ont répertorié la flore présente sur les trottoirs et les murs de la ville.

Et si vous portiez un nouveau regard sur les mauvaises herbes ? Souvent perçues comme une nuisance par les riverains, les plantes de rue sont pourtant indispensables à la biodiversité et méritent d’être connues. Car parmi elles se cachent des espèces aux propriétés insoupçonnées… Afin de redorer l’image des herbes dites sauvages, cinq étudiants de l’université Paris Saclay ont réalisé un guide en collaboration avec la municipalité. Ce dernier recense les plantes présentes sur les trottoirs et les murs d’Orsay. « Une de nos préoccupations est de trouver des alternatives à l’usage de produits pesticides. Ce n’est pas évident de trouver des méthodes adéquates, puisque brûler les plantes n’est pas suffisant et le binage demande trop de temps. Nous avons donc pris la décision de laisser ces plantes sauvages pousser librement, sauf dans les parcs où nos agents privilégient les espèces d’ornement. Ce livret est donc l’occasion de sensibiliser les Orcéens et leur montrer les fleurs du territoire« , explique Didier Missenard, adjoint au développement durable.