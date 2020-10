Palaiseau : Sofresh80’s, la radio de la discorde

Privé de convention pour la diffusion d’émissions depuis les locaux de la maison de quartier Gallieni, Alain Bouzian, fondateur de la station de radio associative palaisienne Sofresh80’s, déplore l’absence de réaction de la mairie.

Une convention manque et c’est tout un média qui menace de se dépeupler. Au cœur de la maison de quartier Gallieni, les installations sont prêtes. Table de mixage, amplis, écrans d’ordinateur et microphones s’amoncellent sur le pupitre. Au mur, un poster vante les mérites de Sofresh80’s, la station de radio associative qui émet dans ces locaux depuis deux ans. En entrant dans la petite salle, Alain Bouzian (alias DJ F.A.B), fondateur et animateur de la station, peste pourtant. « Et voilà c’est encore coupé. Normalement, la radio tourne 24 heures sur 24… C’est désespérant. »

Il faut dire que depuis quelques mois, le volubile passionné a bien du mal à accéder à ses platines. Du moins pas tout le temps. « Le week-end, mon badge pour entrer dans le bâtiment est désactivé et je ne peux plus utiliser mon matériel », explique t-il. De quoi contrarier les habituels lives proposés sur la station, qui sont désormais majoritairement effectués depuis son appartement, malgré la présence du petit studio de la maison Gallieni qui a d’ailleurs bénéficié de 3 000 euros de travaux d’insonorisation de la part de la mairie en fin d’année dernière. Un budget alloué à la maison de quartier sans en connaître la nature radiophonique, selon la mairie.