Portrait : De l’Essonne aux Etats-Unis, une expérience à découvrir en podcast

Aujourd’hui citoyenne américaine, Cindy Cauley a décidé de partager son aventure et sa parentalité à l’étranger à travers des échanges avec d’autres parents francophones. Son podcast « Expat families » va bientôt fêter ses deux ans.

«Dans la vie il faut avoir de l’audace. On pense à tort que c’est péjoratif, pour moi cela signifie oser et prendre son destin en main. Je veux prouver que tout est possible, même en famille, du moment que l’on pèse les « pour » et les « contre » ! Que ce soit en France ou ailleurs, lorsqu’on devient parent, on est tous dans le même bateau (rires). » Native de Ris-Orangis, Cindy Cauley est aujourd’hui citoyenne américaine. Celle qui a quitté l’Essonne en 2013 pour s’installer à New-York a suivi un cursus de management international à l’ISEG, à Paris. Elle a profité d’un programme de « summer school » pour partir durant six semaines de l’autre côté de l’Atlantique. Et ne plus jamais revenir ! « J’ai toujours été fascinée par les Etats-Unis et, dès mon arrivée, je me suis plu dans ce nouveau pays », se souvient la jeune femme, qui a ensuite rencontré Mac, son mari et le père de ses deux enfants : Pierre, né en août 2019, et Alice, venue au monde en avril 2021.

Découvrir la parentalité à l’étranger

Désormais installée sur la côte ouest américaine – à Seattle dans l’Etat de Washington, après une étape à Los Angeles durant la crise sanitaire du Covid-19 – Cindy s’occupe de ses enfants à temps plein. C’est d’ailleurs son nouveau rôle de maman qui lui a alors donné envie de créer un podcast sur la parentalité à l’étranger. En effet, même si l’Essonnienne est très bien intégrée aux USA, elle doit faire face à des différences culturelles et éducatives, au sein même du couple ! « Lorsque je suis arrivée aux Etats-Unis, j’ai lancé un blog pour conseiller aux Français comment bien se fondre dans les mœurs américaines. J’avais donc déjà l’habitude de m’adresser à des personnes et de mettre en avant les différences avec mon pays d’origine. Là, l’idée est d’évoquer les difficultés de la parentalité à l’international mais surtout dans un couple biculturel. Ce sont parfois des choses anodines mais, par exemple ici, on ne parle pas des cloches qui apportent les œufs en chocolat mais du lapin de Pâques qui dépose des paniers remplis de chocolats. La langue parlée à la maison aussi – je communique avec eux en français la majorité du temps mais lors des repas avec le papa nous parlons anglais – ou le moyen de garde. Nous abordons tous les sujets », détaille Cindy, heureuse d’échanger avec des parents francophones à travers son podcast « Expat families« .

Lancé il y a presque deux ans, le média cumule déjà plus de 75 épisodes. A partir de juin, Cindy proposera trois épisodes par mois dont une rediffusion d’un ancien enregistrement. L’occasion pour la citoyenne américaine et son invité d’échanger autour de la prise en charge de la grossesse selon les pays, le congé parental, l’éducation des enfants, comment gérer un déménagement à l’étranger avec des enfants plus grands et qui ont des attachements ici… C’est ainsi que l’expatriée rissoise a pu parler de la venue d’un bébé prématuré en chine, des soucis liés à l’accouchement en Amérique latine ou encore du combat d’une maman australienne contre le cancer pendant sa grossesse. Des profils très variés que la jeune femme déniche sur les réseaux sociaux, grâce au bouche à oreille ou à des messages spontanés en écho à la diffusion de ses épisodes. « Bref, des échanges précieux pour voir comment les gens se débrouillent, comparer nos situations et montrer que n’importe qui peut s’en sortir et réussir. Peu importe la différence de culture et le manque de repères loin de son pays d’origine. »

Très active, Cindy vient de lancer un second podcast intitulé Anecdote. A découvrir à la Une d’Apple Podcasts, celui-ci est davantage dans la fiction car il présente une série de petites histoires du quotidien, qu’elle réécrit et met en son. Des anecdotes, drôles ou non, qui lui ont été contées par son entourage ou d’autres expatriés, dont elle essaie de tirer une morale.