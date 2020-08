Pour la reprise du cinéma, le Cinépal mise sur l’événementiel

Sans sorties cinématographiques américaines, l’établissement indépendant de Palaiseau multiplie les rendez-vous. De quoi sortir de la routine.

« Pour la liste de Schindler, ça se passe comment ?« , demande Martine, accompagnée de Liliane. Elle s’adresse à Gérard Lemoine, directeur du Cinépal de Palaiseau, aujourd’hui en caisse. Depuis la réouverture du cinéma le 22 juin, l’établissement indépendant assure sa programmation comme il peut. « Les comédies et films d’auteur, ça fait son petit business mais ce n’est pas assez, déplore le directeur. Le handicap, c’est que nous n’avons pas les films américains. » Un constat amer justifié, lorsqu’on sait que ces blockbusters représentent 70% des entrées en juillet et août.

Mais Gérard Lemoine estime que la situation aurait pu être bien pire. « En France, nous avons la chance d’avoir beaucoup de productions de films. Ce sont elles qui permettent de réaliser de 20 à 30% des entrées. Mais le problème actuel est que, puisqu’il y a peu d’offre, les cinémas proposent tous la même chose« .

Des événements pour se démarquer

Alors, pour sortir son épingle du jeu et éviter une fréquentation faible, en corrélation avec une offre banale, le Cinépal organise des événements. Comme à son habitude. « En juillet et août, nous avons fait le choix de remettre à l’écran cinq films de Steven Spielberg« , détaille ainsi le gérant. D’où la question de Martine. Des invités sont régulièrement présents à ces rendez-vous, à l’image d’un journaliste venu présenter la précédente soirée autour du film A couteaux tirés. Autre événement à venir, la onzième édition du Cin’estival : « C’est une semaine festive qui clôt l’été, pendant laquelle les places sont à 4 euros. Cette période est rythmée par des avant-premières ou des reprises coup de cœur. Cela permet d’aborder la rentrée sur une note positive, et c’est aussi un symbole de redémarrage. Du moins je l’espère. »

Gérard Lemoine s’attendait à une reprise difficile et reste convaincu qu’il ne faut surtout pas fermer. « La reprise après une fermeture de trois mois est déjà compliquée, cela prendrait un mal fou à redémarrer, explique t-il. Si on ferme, on baisse les bras et on laisse la place au streaming. »

Melina Fritsch

Retrouvez l’intégralité de la programmation du Cinépal sur leur site internet.

Cet article est extrait de la double page « Pour les cinémas et théâtres, une reprise doucement mais sûrement », disponible dans l’édition du jeudi 6 août du Républicain de l’Essonne.